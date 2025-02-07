Diren Sanıvar, kurşun kalem ve boyalı kalemlerle yaptığı çalışmalardan oluşan ilk kişisel sergisini Ercan Havalimanı’nda açtı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre “İfadeler” adını taşıyan sergi hakkında konuşan Sanıvar, kendisine bu imkânı sunan T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne teşekkür etti.

Sergi, Ercan Havalimanı’nın giden yolcu bölümünde, pasaport kontrolünden geçen yolcular tarafından ziyaret edilebilecek.

-Özçelik: “Genç sanatçılara destek vermekten mutluyuz”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’ndaki iki sergi salonunda her ay farklı sanat etkinlikleri düzenlendiğini belirtti. Kıbrıs kültürünü, gelenek ve göreneklerini öne çıkaran faaliyetlerin yanı sıra, Kıbrıslı ve yabancı sanatçıların eserlerine de yer verdiklerini ifade eden Özçelik, genç sanatçılara destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

“Geleceğin sanatçıları olacak gençlerin eserlerine değer veriyoruz. Havalimanındaki iki sergi alanımız tüm sanatçılara açıktır” diyen Özçelik, bu tür sergilerin süreceğini belirtti.