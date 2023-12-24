KKTC Devlet Opera ve Balesi'nin (KKTCDOB) sanat sezonu planında yer alan “Don Pasquale” operasının 2023 temsilleri tamamlandı.

2024 sanat sezonunda yeniden sahnelenmesi planlanan “Don Pasquale” operası, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ortak prodüksiyonu olarak 20 Aralık Çarşamba günü Gazimağusa- Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, ardından da 22 Aralık Cuma günü Lefkoşa – YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde ikinci defa sahnelendi.

Temsiller başlamadan önce her iki salonda "Don Pasquale’yi İzlemek" isimli kısa bir söyleşi de gerçekleştirildi.

KKTCDOB, TCDOBGM, KKTCCSO, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birlikleriyle ve Telsim iletişim desteğinde ücretsiz ve halka açık gerçekleştirilen temsillerin orkestra şefliğini Ali Hoca, sahne yönetmenliğini Aytaç Manizade, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, Don Pasquale rolünü bas Engin Suna, Norina rolünü Sermin Dikmen Töre, Ernesto rolünü Ufuk Toker, Doktor Malatesta rolünü Tuğrul Enver Töre, noter rolünü ise Emre Özarabacı üstlendi.

Tolga Kulak'ın baş kemancı olarak görev alacağı temsillerde, piyanist Aslıhan Korkmaz Korreperitör olarak görev alırken, yardımcı orkestra şefi olarak Murat Menket, reji yardımcısı olarak Ufuk Gökhan Küçük ve üst yazıcı olarak M. Ozan Türkoğlu görev yaptı.