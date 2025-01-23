Creditwest Bank Tiyatro Kulübü’nün sahneleyeceği “Drama Latte” adlı komedi oyunu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sahneleniyor.

Erdoğan Kavaz tarafından yazılan ve yönetilen 45 dakikalık oyun, 28 Ocak-18 Mart tarihleri arasında Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta toplam 8 kez izleyiciyle buluşacak.

28 Ocak Salı günü sahnelenecek ilk oyun Creditwest Bank çalışanlarına ve ailelerine oynanacak.

Oyun biletleri 200 TL olup, Creditwest Bank Şubelerinden ve tiyatro günü kapılardan satın alınabilecek.

Creditwest Bank çalışanlarının Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hayata geçirdiği “Drama Latte” oyunu, bugün Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Toplantıda, Creditwest Genel Müdürü Mazher Zaheer, KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada ve Yönetmen Erdoğan Kavaz birer konuşma yaptı.

Creditwest Genel Müdür Mazher Zaheer konuşmasında, tiyatro oyununun, Creditwest Bank çalışanlarının Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Zaheer, kanserle mücadele ile ilgili herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Banka çalışanı arkadaşlarımızın oynadığı tiyatro oyununu izlemekten çok büyük mutluluk duyacağım. Emekleri için herkese çok teşekkür eder, yeni projelerde tekrardan beraber olmayı temenni ediyorum.” dedi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada da, güzel bir etkinliği duyurmak için toplandıklarını, bu projenin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Projeleri yaparken farkındalığı öne çıkarmak gerektiğini de vurgulayan Kanlıada, bu farkındalığın da erken tanıyı gündeme getirdiğini kaydetti.

Banka yönetimine ve çalışanlarına teşekkür eden Kanlıada, “Bu tür farkındalık projeleri çoğaldıkça kanserle mücadele de o kadar ileriye taşınır” ifadelerini kullandı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Erdoğan Kavaz ise, insanların yardımlaşarak birlikte yaptığı işlerin daha çok ses getirdiğini söyledi.

Gülmeye ve bir arada olmaya çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğine dikkat çeken Kavaz, Banka çalışanlarının oynadığı oyunu yazmaktan büyük keyif aldığını kaydetti.

Oyunun romantik ve naif bir tarafı olduğunu da anlatan Kavaz, üretmeye devam edeceklerini belirtti.

“Drama Latte” oyun tarihleri şöyle:

“28,30 Ocak, 12,19 Şubat tarihlerinde saat 20.00​ Lefkoşa ​KTÖS Konferans Salonu; 26 Şubat Çarşamba saat 20.00 ​​Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi; 4 Mart Salı saat 20.00 ​​Mağusa​ KÜKOM; 11 Mart Salı saat 20.00 ​​Güzelyurt Belediyesi AKM; 18 Mart Salı saat 20.00​​ Lefkoşa ​KTÖS Konferans Salonu.”