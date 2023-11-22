Kıbrıs Türk Futbol tarihinin efsane sporcusu Erbay Gönelli’nin hayatını konu alan “Kaptan Erbay” kitabı piyasaya çıktı. Gazeteci-Yazar Eralp Adanır’ın kaleme aldığı kitapta, Kıbrıs Türk tarihinin yanısıra siyasi mücadele ve Gönyeli’deki futbol sevgisi de yer alıyor.

Esere konu olan efsane futbolcu Erbay Gönelli, kitabın matbaadan çıkmasıyla birlikte ilk olarak Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret ederek kitabı takdim etti. Gönelli, gerek kitabın gerekse direktörü olduğu spor okulunun isim babası olan Ertan Birinci’ye teşekkürlerini iletti.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de kitap takdimi sırasında yaptığı konuşmada, Kaptan Erbay’ın bir efsane, hayatının da bir başarı hikayesi olduğunu dile getirdi. Erbay Gönelli sayesinde birçok futbolsevere futbol sevgisinin aşılandığını belirten Ertan Birinci, Kaptan Erbay Futbol Okulu’nda da bu aşkın verilmeye devam ettiğini belirtti.

Kaptan Erbay Gönelli, konuşmaların ardından kitabı imzalayarak Ertan Birinci’ye takdim etti.