Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), iki yıl hapis cezası alan bir Kıb-Tek çalışanının yeniden göreve başlatılması yönünde karar alındığını savunarak, kararın uygulanması halinde şok eylemler başlatacaklarını açıkladı.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, söz konusu çalışanla ilgili Disiplin Kurulu kararının bugün açıklanacağını belirterek, “işe başlama” kararı verilmesi halinde sert eylemler gerçekleştireceklerini söyledi.

Tuğcu, bir yıldan fazla hapis cezası alan kamu ve kurum çalışanlarının işten çıkarılması gerektiğini belirterek, aynı hükmün Kıb-Tek ile sendika arasındaki Toplu İş Sözleşmesi’nde de yer aldığını ifade etti.

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever ise söz konusu çalışanın rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan iki yıl hapis cezası aldığını ve 13 ay cezaevinde kaldığını söyledi. Peksever, disiplin sürecinin işletilmesinin ardından konunun Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini belirtti.

Peksever, çalışanın yeniden göreve başlatılmasının kurum içerisinde emsal oluşturacağını savunarak, kararın yasalar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini istedi.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da hukuk devleti vurgusu yaparak, kamu kurumlarının kişisel şirketler gibi yönetilemeyeceğini söyledi. Bıçaklı, yöneticilere yasalara uyma çağrısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise söz konusu çalışanın yeniden göreve başlatılmasının suçların normalleştirilmesine yol açacağını savundu. Bengihan, kararın uygulanması halinde hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.

EL-SEN yönetimi, “işe başlama” kararından geri adım atılmaması halinde eylem sürecinin başlayacağı mesajını verdi.