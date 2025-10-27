Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Dernek Başkanı Emekli Yüzbaşı Kazım And imzasıyla yayımlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinden hareketle, çağdaşlaşma hedefi doğrultusunda Cumhuriyet’i ilan ettiği vurgulandı.

Mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak Atatürk’ün en büyük eseri olduğu belirtilerek, bu yönetim biçiminin kadın-erkek eşitliğini, bağımsızlığı ve çağdaşlığı esas aldığı kaydedildi.

Kıbrıs Türk halkının da Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak verdiği özgürlük mücadelesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak taçlandırdığı ifade edilen mesajda, bu yolda geçmişte olduğu gibi gelecekte de sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

Mesajda ayrıca, Cumhuriyet’in 102’nci kuruluş yıl dönümünde başta şehitler olmak üzere ebediyete intikal eden gaziler ve silah arkadaşları rahmetle anılırken, hayatta olan gazilere minnet ve şükran sunuldu.