Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü İbrahim Benter’i ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamındaki ziyaretin ardından dernek binasında gerçekleştirilen yemek organizasyonuyla engelli aileler ile buluşuldu.

Efkaf’tan verilen bilgiye göre, ziyarette açıklamalarda bulunan İbrahim Benter, “hayatta en büyük zenginlik lüks evlere arabalara sahip olmak değil, hayatlara dokunabilmektir” diyerek, engelli bireylere kolaylık sağlayabilmek adına toplum olarak elden gelenin daha fazlasının yapılması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan fiziksel engeli bulunan bireylere sunulan toplumsal şartların da eşit olmadığını vurgulayan Benter, “bir çocuk okul içerisinde kendi başına en basit temel ihtiyacını gerçekleştiremiyorsa burada hepimizin payı vardır” dedi ve tüm yetkilileri daha fazlasını yapmaya davet etti.

Ömer Suay'ın ise açıklamasında, Evkaf gibi vakıf ruhuna sahip kurumların katkılarının kendileri için son derece değerli olduğunu belirttiği aktarıldı.