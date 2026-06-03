İtalyan ENI şirketinin sözde Rum MEB’indeki 6’ıncı parselde yer alan “Kronos” yatağıyla ilgili nihai kararını haziran ayı içerisinde almasının beklendiği kaydedildi.

Haravgi gazetesi, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Mihalis Damianos’un açıklamasına dayanarak ENI-TotalEnergies konsorsiyumu tarafından sözde Rum MEB’i içerisindeki 6’ıncı parselde yer alan “Kronos” yatağının geliştirilmesiyle ilgili nihai yatırım kararının (Final Investment Decision- FID) haziran ayı içerisinde alınmasının beklendiğini yazdı.

Açıklamasında, Rum Bakanlar Kurulu tarafından mayıs ayında onaylanan anlaşmaların haziran ayı içerisinde imzalanmasının beklendiğini de söyleyen Damianos, prosedürlerin tamamlanmasını doğrudan konsorsiyum tarafından nihai yatırım kararı alınmasıyla ilişkilendirdi.

Damianos anlaşmaların haziran ayı içerisinde imzalanacağını, çünkü bu süre zarfında ENI şirketinin yatırım nihai kararını almasının beklendiğini söyledi.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak ENI-TotalENnergies şirketler grubunun projenin hazırlanmasıyla bağlantılı bazı finansal ödemeler yaptığını, bunun da nihai yatırım kararının artık kesin olarak addedildiğine dair tahminleri güçlendirdiğini ifade etti.

Sözde Rum MEB’indeki 12’inci parselde yer alan “Afrodit” yatağıyla ilgili olarak ise Damianos, doğal gazın satışına ilişkin ön anlaşmaların imzalandığını, nihai anlaşmaların da önümüzdeki aylarda imzalanmasının beklendiğini dile getirdi.

Buna paralel olarak Damianos’un önümüzdeki hafta Washington’a gideceğini ve Yunanistan, İsrail ve ABD’yle birlikte 3+1 şeklindeki iş birliği oluşumunun yapacağı görüşmeye katılacağını yazan gazete, temasların gündeminde Doğu Akdeniz’deki enerji meselelerinin bulunacağını belirtti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak İsrail MEB’inde yer alan “İsai” yatağıyla ilgili müzakerelerin sürdüğünü de kaydeden gazete, tarafların (Güney Kıbrıs ile İsrail) ticari kısımla ilgili anlaşamaya yakın göründüklerini belirtti.

Yaşanan ilerlemeye rağmen yakın gelecekte nihai bir sonuca varılmasının beklenmediğini yazan gazete, çünkü Afrodit yatağından ilk doğal gazın 2030-2031 yıllarında çıkmasının beklendiğine işaret etti.

Bununla birlikte Rum Yönetimi’nin ExxonMobil şirketiyle sözde Rum MEB’indeki 4’üncü parselle ilgili istişarelerinin sürdüğünü ve haberde ismi belirtilmeyen “kaynakların” da şirketin bölgeye ilgi duyduğunu belirttiklerini ileten gazete, öte yandan olası gelişmeler ve resmî açıklamaların ise eylül ayından itibaren yaşanmasının beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum hükümet kaynakları ise yaptıkları açıklamada, önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmelerin Güney Kıbrıs’ın "bölgesel bir enerji kavşağı olarak rolünü güçlendireceğine dair iyimserlik" ortaya koydu.