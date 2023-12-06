Salı akşamlarının gündeme damga vuran programı Er Meydanı, dün akşam Avrupa Birliği’nin merkezi Brüksel’den canlı yayınla izleyicilere ulaştı. Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın sunduğu programa konuk olan Avrupa Parlamentosu milletvekilli Niyazi Kızılyürek, Avrupa’da yükselişe geçen aşırı sağcıların KıbrıslıTürkler için de endişe yaratmakta olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Genç TV yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı, Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamento binasından canlı yayınla ekranlara konuk oldu.

Programa konuk olan Avrupa Parlamentosu milletvekilli Niyazi Kızılyürek, Mustafa Alkan’ın yanısıra, gazeteciler Aysu Basri Akter ile Rasıh Reşat’ın sorularını yanıtladı.

Programda yaptığı konuşmada Avrupa’da aşırı sağ görüşün yükselişe geçtiğine vurgu yapan Kızılyürek, bu durumun Kıbrıslı Türkler için endişe yaratmakta olduğunu, çünkü söz konusu kesimin Kıbrıslı Türklere yapılan mali yardımın kesilmesi için uğraştığını söyledi.

KIZILYÜREK: “AB TOPU BM’YE ATIYOR”

Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Birleşmiş Milletleri hedef gösterdiğini ve sadece katkı koyma noktasında müdahil olduğunu da dile getirdi.

KIZILYÜREK: “AB TÜRKİYE İLE JEOPOLİTİK KONUMU İÇİN İLGİLENİYOR”

Kızılyürek, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili iyi niyetinin altında, Türkiye’nin jeopolitik öneminin yattığını söyledi. Kızılyürek, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde, önümüzdeki dönem kıpırdamalar yaşanacağını da belirtti.