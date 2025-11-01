First FM’in 29. kuruluş yılı dolayısıyla Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci yazılı bir açıklama yaptı.

Birinci açıklamasında, First FM’in KKTC’de özel radyoculuğun ilk sesi olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel radyoculuğun ilk sesi olan, ilk özel radyo First FM bugün 29. yaşını kutluyor.

Kurulduğu günden bu yana yayıncılık anlayışında kaliteyi, özgürlüğü ve halkla bütünleşmeyi ilke edinen First FM, ülkemizde medya alanında bir dönüm noktası olmuştur.”

Ertan Birinci, First FM’in sadece bir radyo frekansı değil, aynı zamanda Kıbrıs’ın sesi, duygusu ve hafızası olduğunu vurguladı.

“Bu başarı, yıllardır büyük bir özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın, mikrofon başındaki emektarların ve en önemlisi bizleri yalnız bırakmayan dinleyicilerimizin ortak eseridir.

First FM’in 29 yıldır kesintisiz yayın yapması, özgür basına, etik yayıncılığa ve halkın sesine olan inancımızın en güzel göstergesidir.

Bu vesileyle geçmişten bugüne emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Nice yıllar boyunca First FM, Kıbrıs’ın dört bir yanında yankılanmaya, insanımıza ses olmaya devam edecektir.”