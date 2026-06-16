Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Esentepe’ye kazandırılacak yeni halı saha projesi için çalışmaların başladığını açıkladı.

Bölgedeki gençlerin, çocukların ve spor tutkunlarının daha modern ve sağlıklı koşullarda spor yapabilmesi amacıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, Esentepe’ye yeni bir spor alanı kazandırılacak.

Başkan Kırok yaptığı açıklamada, sporun ve sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlayacak yatırımlara önem verdiklerini belirterek, “Gençlerimizin, çocuklarımızın ve bölgemizdeki spor severlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için önemli bir adım daha atıyoruz. Esentepe’ye kazandıracağımız yeni halı saha için çalışmalara başladık” dedi.

Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Kırok, sosyal yaşamı güçlendiren yatırımlarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.