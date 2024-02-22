Basketbolda kadın ve erkekler liginin sponsıoru EXtend oldu.
Lig ve kupa kuraları Basketbol Federasyonu’nda çekildi.

Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi

Ertan Azer Turnuvası 18 Mart’ta 
Federasyon büyüklerde mücadeleye Ertan Azer Turnuvası şle başlıyor.
18-22 Mart tarihlerinde hem kafın hem de erkeklerde yapılacak turnuvaya 5’et takım katılacak.
Kadınlarda turnuvanın eşleşmesinde Caesar Larnaka Gençler Birliği - Akdeniz Spor Birliği ve Keventspor - Uluslararası Kıbrıs Ğniversitesi eşleşti. Bu arada Levent -UKÜ galibi Savoy Marmara ile karşılaşacak.
Erkeklerde turnuvada Koopspor - Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Savoy Marmara - Soyer Aksu mücadele edecekler. Baf  Ülkü Yurdu ise turnuvada Savoy Marmara - Soyer Aksu galibi ile karşılaşacak.