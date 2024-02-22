Basketbolda kadın ve erkekler liginin sponsıoru EXtend oldu.

Lig ve kupa kuraları Basketbol Federasyonu’nda çekildi.

Ertan Azer Turnuvası 18 Mart’ta

Federasyon büyüklerde mücadeleye Ertan Azer Turnuvası şle başlıyor.

18-22 Mart tarihlerinde hem kafın hem de erkeklerde yapılacak turnuvaya 5’et takım katılacak.

Kadınlarda turnuvanın eşleşmesinde Caesar Larnaka Gençler Birliği - Akdeniz Spor Birliği ve Keventspor - Uluslararası Kıbrıs Ğniversitesi eşleşti. Bu arada Levent -UKÜ galibi Savoy Marmara ile karşılaşacak.

Erkeklerde turnuvada Koopspor - Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Savoy Marmara - Soyer Aksu mücadele edecekler. Baf Ülkü Yurdu ise turnuvada Savoy Marmara - Soyer Aksu galibi ile karşılaşacak.