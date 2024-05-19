Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından İsmail Gökçe'nin küratörlüğünde düzenlenen “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi açıldı.

FODER’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen tek günlük Engelli Hakları Çalıştayı,uzmanların, engelli derneklerinin, engelli vatandaşların ve ilgililerin katılımıyla gerçekleşti. Çalıştay’da Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından İsmail Gökçe'nin küratörlüğünde düzenlenen “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.

Girne Merit Royal Diamond Otel’de düzenlenen calıştayda FODER başkanı Ramadan Gümüşok’un kısa bir konuşmasıyla “Engeli Yaşamak” sergisi açılışı yapıldı.

Gümüşok konuşmasında, “Üyelerimiz proje sürecinde engelliliğin tüm dünyada neyi temsil ettiğine dair örnek oluşturmak üzere, engelliliğe ilişkin kendi bakış açısını yansıtacak çalışmalarla sergimize katkı koymuştur.” dedi.

Engelliler için eşit ve erişebilir bir yaşam felsefesini vurgulamak, bir engel ile yaşamak zorunda olan insanlarn, gerçekliğini hatırlamak ve hatırlatmak amacı güttüklerini kaydeden Gümüşok, Kültür Dairesi katkılarıyla, 24 üyelerinin 103 fotoğrafıyla ‘’Engeli Yaşamak’’ projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

“Engeli Yaşamak” adlı sergisine fotoğraflarıyla katılanlar şöyle:

“Asım Eğitmen, Asude Arifoğlu, Ayşe Baysal, Besime Tanul, Cemaliye Pelit Kavani, Durmuş Bıyıklı, Emel Sefer, Emine Cem, Erman Altınçay, Ersoy Güçer, Fergün Ulual, Gülnur Tokay, Gülseren Karınca, Hüseyin Kocaismail, Mustafa Erkan, Radiye Yücelen, Ramadan Gümüşok, Salih Cengaver Cem, Şaziye Kofalı, Şerif Özege, Tevfik Ulual, Tijen Yücelen, Veysi Canateş, Yıldız Özkan”