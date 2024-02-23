Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenildi. Temsilcimiz, bu sonucun ardından Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibi ile karşılaştı.
İlk maçı 3-1 kazanan Galatasaray, rövanş maçında rakibine 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Temsilcimizin tek golünü 16. dakikada Abdülkerim Bardakçı atarken, 70. dakikada Kaan Ayhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sparta Prag bu galibiyetle adını son 16'ya yazdırdı.