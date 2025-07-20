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Gazete manşetlerine göz atın- 20 Temmuz 2025
20.07.2025 - 09:09
Yayınlanma
20.07.2025 - 09:11
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Meclis Başkanı Öztürkler, Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenledi
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