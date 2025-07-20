Meclis Başkanı Öztürkler, Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenledi
Meclis Başkanı Öztürkler, Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenledi
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2007120073200742007520076200713Ekran Resmi 2025 07 20 08.57.0920071A20072A20073A20074A20075A20076A20078A20079A