Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, beraberindeki heyetle birlikte Gazimağusa’nın kardeş şehri Mersin’in Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Gazimağusa Belediyesi’ne vereceği teknik, ekipman ve araç desteğinin ötesinde 2 şehir arasındaki kardeşlik bağlarının ilerletilmesi ve pekiştirilmesinin önemi konuşuldu.

Ziyarette, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve hizmetleri yerinde incelenirken, çağdaş uygulamalarla ilgili bilgi alındı.

Heyette, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Aranır, Cem Yababa, Arzu Abiç, Bayındırlık İşleri Sorumlusu Ali Sarıyel ve Sosyal Destek Hizmetleri-Dış İlişkiler Sorumlusu Simge Okburan yer aldı.

Geçen Eylül ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Gazimağusa Belediyesi‘ne ziyaretinde karar verilen iki şehir arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme, karşılıklı işbirliğini yapılması konuları son ziyarette ileriye taşındı.

Ziyaretler kapsamında Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’yi de makamında ziyaret etti.

Makam ziyaretlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri , İkmal Bakım ve Onarım, Yol Bakım ve Onarım , Sosyal Hizmetler , İnsan Kaynakları ve Eğitim ,Park ve Bahçe, Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları, Mercan İklim ve Bilim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Mersin Su ve Kanalizasyon İşletmeleri Genel Müdürlüğü(MESKİ)ve Mersin Kadın Kooperatifi’ne ziyaretler gerçekleşti.

Uluçay konuyla ilgili açıklamasında, kardeş şehirleri Mersin’e yaptıkları ziyarette kendilerine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu, Gazimağusa’nın yapacağı çalışmalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden alacakları teknik destekle ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ancak bunun ötesinde, aralarındaki gönül bağlarının güçlendirilmesinin önem verdikleri unsur olduğunu belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çağdaş belediyecilik uygulamalarının takdir edilecek düzeyde olduğunu, Mersin’deki örnek çalışmalar ve vizyonun kendilerine de ışık tutacağını söyleyen Uluçay, Mersin’de bugüne kadar elde edilen bilgi ve tecrübenin teknik gezide uygulamalı olarak kendilerine aktarıldığını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Gazimağusa’da toplu ulaşımın desteklenmesi için engelli bireylerin kullanımına uygun 3 otobüsü Gazimağusa Belediyesine hibe edecek olmasından dolayı da minnettar olduğunu vurgulayan Uluçay, verilen destekten dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti.

Başkan Uluçay, Gazimağusa Suriçi’nde kurmak için çalışma yaptıkları kent müzesiyle ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de benzer çalışması olduğunu, bu konuda da işbirliği yapılacağını kaydetti.