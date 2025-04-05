Gazimağusa'da, dün Namık Kemal Mahallesi Sefer Sokak’ta bir şahsa ait evin yatak odasında, aktif durumdaki elektrik fişinin kabloların aşırı ısınarak kısa devre yapması neticesinde yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu; yatak odası içerisindeki yatak, şilte ve muhtelif kıyafetler ile eşyalar, bir ahşap kapı, bir ahşap elbise dolabı, bir alüminyum pencere ve kapı yandı, evin diğer odaları ise islendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.