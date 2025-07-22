KKTC’de geçen hafta meydana gelen 74 trafik kazasında, 27 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırada yer aldı. Trafik denetimlerde, 259 araç trafikten men edilirken, 10 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 14-20 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisindeki 74 kazanın, 19’u yaralanmayla, 55’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 27 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 25’i süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 14’ü kavşakta durmamak, 9’u yakın takip, 9’u ise diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarı 3 Milyon 156 bin 842 TL olan kazaların, 26’sı Girne’de, 16’sı Lefkoşa’da, 16’sı Gazimağusa’da, 14’ü İskele’de, 2’si Güzelyurt’ta meydana geldi.

-Toplam 13 bin 187 araç sürücüsü kontrol edilerek, 2075’i rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 13 bin 187 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2075 sürücü rapor edildi. 259 araç trafikten men edilirken, 10 sürücü ise tutuklandı. Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat 585, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 276, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 170, trafik ışıklarına uymamak 121, trafik levha ve işaretlerine uymamak 118, muayenesiz araç kullanmak 112, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 55, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 54, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 51, dikkatsiz sürüş 45, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 34, tehlikeli sürüş 29, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 20, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 18, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 17, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 17, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 9, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 1, diğer trafik suçları 513.”