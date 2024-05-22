Çatalköy -Esentepe Belediyesi'nin organize ettiği Geleneksel 15. Zerdali Festivali, cuma ve cumartesi günleri Esentepe festival alanında yapılacak.

Çatalköy -Esentepe Belediyesi Festival Komitesi'nden yapılan açıklamada, festivalin kültürel mirası ve geleneksel değerleri ön plana çıkaran, marka değeri yüksek bir festival olduğu ve festival süresince halkın geleneksel el sanatları, kültürel eserler, zerdali ve zerdaliden üretilmiş ürünlerle buluşacağı kaydedildi.

Festival cuma 18.45'te kortejle başlayacak ve 19.30'da açılış konuşmaları yapılacak.

Açıklamada, cuma akşamı halk dansları gösterileri, Retro Çalgıcıları ve Grup Otantik’in sahne alacağı, cumartesi akşamı ise saat 20.00’de Nostaljik Kıyafetler Defilesi, dans gösterileri, Ferda Anıl Yarkın, Zafer Peker, Hazal, Ali Güven gibi Türkiyeli sanatçılar tarafından 90’lar Konseri’nin sunulacağı belirtildi. Festival, WOLF F18 konseri ile tamamlanacak.