Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat anısına bu yıl 27’ncisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası dün başladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı iş birliğinde düzenlenen turnuva gelecek hafta tamamlanacak. Gönyeli’de, Kaptan Erbay Futbol Sahası’nda iki farklı kategoride organize edilen turnuvada kadınlar kategorisinden 9 takım, 12 yaş altı (U12) kategorisinde ise 9 takım yarışacak. Anı turnuvasının açılış konuşmalarını CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ile CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil yaptı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürmani CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ve bazı milletvekillerinin de katıldığı turnuva, gelecek hafta sona erecek.

Dün gerçekleştirilen iki maçın açılış vuruşlarını CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın yaptı. Etkinliğe, CTP esi Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, eski Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve birçok CTP’li de katıldı.

-Erhürman: “Naci Talat anısına spor alanında etkinlik yapılması çok yerindedir”

Turnuva açılışında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz konusu turnuvanın Naci Talat anısına yapıldığını belirtti ve “Benim Naci Talat’la ilk karşılaşmam 10-11 yaşlarındaydı. Arabahmet’te bir arkadaşımın evinin yanındaki sokakta basketbol oynuyorduk. Naci abi bizi görünce durdu, bizimle sohbet etti, bizimle oynadı. İlk tanışmam o gündü. Naci abimin anısına spor alanında bir etkinlik yapılması çok yerindedir” dedi. Söz konusu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür eden Erhürman, tüm takımlara başarılar diledi.

-İncirli: “Siyasi yaşamı boyunca sportmenlik dışı bir harekette bulunmadı”

Söz konusu turnuvanın 27 senedir düzenlendiğini vurgulayan Sıla Usar İncirli, “Oldukça geleneksel ve kurumsal bir turnuva. Bu yıl 27'ncisi düzenleniyor. U12’lerle bir ilki gerçekleştiriyoruz. Erkek kategorisini bu yıl kaldırdık. U12’ler ilk kez, kadınlar ise ikinci kez oynayacaklar. Çok heyecanlıyız. Umarım dostluk içerisinde geçen bir turnuva olur” dedi. Babası Naci Talat’ın sporu çok seven biri olduğuna vurgu yapan İncirli, “Küçük yaşlarda bir kaza geçirdi ve ayağında sorun oluştu. O spor yapamadı ama sporu her zaman çok severdi. Siyaseti de sportmence yapardı. Siyasi yaşamı boyunca sportmenlik dışı bir harekette bulunmadı. Ona karşı çok sportmenlik dışı davranışlar oldu ama büyük bir olgunlukla siyasi yaşamını sürdürdü” dedi. Sıla Usar İncirli, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Akbil: “Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”

CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Demirel Akbil, “Bu sene U12’leri ilk kez davet ettik. 9 takımımız var. Bir tarafta 5, diğer tarafta 4 takım olacak şekilde kura çekimi yaptık. Herkese başarılar diliyorum. Kadın takımlarımız da 7 tane. Finallerimizi 27’sine planladık. Güzel bir turnuva olsun. Seneye tekrar buluşacağız. Emeği geçen ve bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.