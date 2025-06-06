: Lefkoşa ve Girne’de bugün sabaha karşı meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’nde verilen bilgiye göre, Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda bugün saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ibrahım Maaz Ibrahım Elkhadır (E-22) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma ve direğe çarptıktan sonra takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Elkhadır, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, araçta yolcu olarak bulunan Hamza Mohamed Farıd Elhag ise muayene olmadan hastaneden ayrıldı.

- Girne’deki kazada 3 yaralı

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde saat 03.15 sıralarında meydana gelen kazada, 148 promil alkollü sürücü Edip Hüseyin Ademoğulları (E-38), LY 221 plakalı aracıyla dönüş yaparken, karşı yönden gelen Süleymen Arif Müftioğlu’nun (E-34) kullandığı araçla çarpıştı.

Kazada iki sürücü ile LY 221 plakalı araçta yolcu olan Feyza Öngül (K-36) yaralandı. Yaralılar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.