Dün Girne ve İskele’de meydana gelen iki ayrı şiddet olayında bir kişi bıçakla, bir kişi ise yumrukla yaralandı. Olaylarla ilgili iki kişi tutuklandı.

İlk olay akşam saat 18.00 sıralarında Girne Altındal Sokak’ta yaşandı. Aralarında çıkan tartışma sonrası Y.K. (22), A.B.’nin (27) yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp etti. Saldırı sonucu A.B.’nin sol göz çevresi ve elmacık kemiği kırıldı. Y.K. polis tarafından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

İkinci olay ise saat 22.00 sıralarında İskele’de meydana geldi. O.D. (55), kendisine zarar vereceğinden şüphelendiği eşi A.D.’yi (44), ikametgâhlarının giriş kapısında eline aldığı bıçakla sağ omuz ve kol bölgelerinden yaraladı. Yaralı A.D., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edilirken, O.D. tutuklandı.