Girne’de direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında Mert Akyaz (E-29), 411 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPU 996 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve kaldırım üzerinde bulunan demir trafik konilerine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Mert Akyaz tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.