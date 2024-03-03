Türkiye Süper Ligde zirve mücadelesinde Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Fenerbahçe’nin Kıbrıs’taki taraftarları dayanışma gecesinde buluştu.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen gece, Girne’nin sevilen mekanlarından Nazende’de yapıldı.

Bir çok tanınmış simanın da yer aldığı gecede Kıbrıs sahnelerinin beğenilen sanatçısı Nigar Muradova sahne aldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına geceyi değerlendirdi.