Fotoğraf sanatçısı Mehmet Gökyiğit, 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde “ Fotoğrafa Adanmış Bir Ömür-Foto Şık” isimli kişisel sergisi ile yer aldı.

Bursa’da “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzyılın İzleri” teması ile gerçekleştirilen etkinlikte Türk fotoğrafının duayenleri Ozan Sağdıç, İbrahim Zaman, Gültekin Çizgen de yer aldı. Festivalin bu yılki Onur konuğu Merih Akoğul olurken, birçok sergi açılışı gerçekleştirildi, ustalarla söyleşiler ve sunumlar yapıldı.

Gökyiğit sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk fotoğrafının altın çağına (1948 – 1974) damga vuran beş önemli fotoğrafçıdan biri olan ve bugün 95 yaşında asırlık bir çınar Mehmet Rifat Şık’ı yansıtan kişisel sergisine gösterilen ilgi ve yaklaşımdan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, sergisinin tüm ustalar, fotoğraf sanatçıları ve katılımcılar tarafından ziyaret edildiğini, hepsinin de Foto Şık il eilgili verdiği bilgilerden etkilendiğini söyledi.

Böylesine uzun soluklu projelerin önemine ve değerine vurgu yapan Gökyiğit, Foto Şık’ı, 2009 – 2023 yılları arasında, ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği stüdyosunda fotoğrafladığını, Foto Şık’ın fotoğrafçılık zevkinin ancak ve ancak siyah-beyaz fotoğrafta bulunabileceğine olan inancı nedeniyle de sergide yer alan fotoğrafları siyah-beyaz olarak düzenlediğini belirtti.