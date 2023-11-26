Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi belediyenin ana hedefleri arasında bulunan hizmetlerin sürdürülebilir ve çevre dostu politikalarla yürütülmesi; kağıt, plastik, ahşap, atık kumaşlar gibi atıkların dönüştürülmesi konusunda işbirliği öngören bir protokol imzaladı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Gönyeli Hizmet Binası’nda yer alan törende imzalanan protokole, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri imza koydu.

-“Atık stratejisi hayat bulacak”

Protokole göre, UKÜ bünyesinde çalışmalar sürdüren Sürdürülebilir Kampüs Merkezi tarafından belediyeye destek verilecek ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin imkânları dahilinde kayıt altında olan çeşitli verilerden ve staj imkanlarından üniversitenin ve üniversite öğrencilerinin faydalanması sağlanacak.

Üniversitenin değerlendirmeleri neticesinde belirlenen atıkları belediye tarafından gerekli ayrıştırma ve ön işlemler yapıldıktan sonra üniversitede dönüştürülecek.

-Amcaoğlu: “Atıklar kalem ve barınak için su kabı şeklinde doğaya tekrar kazandırılacak"

Protokol imza töreninde konuşan Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi işbirliği ile Belediyenin elindeki atıkları geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandırmanın belediye için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, geri dönüştürme sonrasında atıkların kalem ve barınak için su kabı şeklinde doğaya tekrar kazandırılması hedefiyle yola çıktıklarını da belirtti.

Amcaoğlu, “Çevre dostu politikaların sürdürülmesi ana hedeflerimizdendir. Biliyorsunuz İklim Adaptasyon Merkezi’ni belediyemiz bünyesinde oluşturduk. Birçok bilim insanı bu kurulda yer alıyor. Bu bir ilk olarak hayata geçirilmiş bir projedir. Birçok alanda uzmandan oluşan bir merkez oluşturduk” diye konuştu.

İmzaladıkları protokolün içerdiklerini hayata geçirme niyetinde olduklarını ifade eden Amcaoğlu, “Bu işbirliğinin meyvelerini almak bizim için çok önemlidir. Bu projeye katkı koyan tüm arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

-Nadiri: “ülkeye katma değer sağlamak ve örnek modeller sunmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de yürüttükleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sadece kampüs içerisinde sınırlı tutmadıklarını, ülkeye katma değer sağlamak ve örnek modeller sunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Yerel ve merkezi yönetimlerle bu tür iş birliklerini her zaman yapmaya hazır olduklarını belirten Nadiri, “Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile birlikte hayat bulan proje ile belediyenin sağladığı atıkların üniversitenin imkânlarıyla değerlendirilmesi ve tekrardan kullanıma sunulmasının önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu projenin diğer tüm yerel yönetimler açısından önemli bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Biz kendi kampüsümüzün içerisinde çevre duyarlılığına önem veriyoruz ve bunu bir yaşam biçimi haline getirdik” diye konuştu.

Üniversitelerin iklim değişikliği ve çevre konularında toplumu bilgilendirmesi ve yönlendirmesinin önemine de işaret eden Nadiri, “Üniversitemiz yerleşke içerisinde yürüttüğü başarılı çalışmalar sayesinde akademik yerleşkelerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversiteler sıralamasında Dünya’da 71’inci, Avrupa’nın ise 29. en sürdürülebilir kampüsü olmuştur. Sahip olduğumuzu bilgi birikimini yerel yönetim ve diğer kurumlarla paylaşarak işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda Gönyeli-Alayköy Belediyesiyle hayata geçen iş birliğinin oluşmasına katkı koyan başta Belediye Başkanı Sayın Amcaoğlu olmak üzere tüm belediye yetkililerine ve üniversitemizden projenin koordinasyonunu sağlayan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bu özel projenin bir parçası olduğumuz için memnunuz ve var olan bilgi birikimimizi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

-İlk dönüştürme işlemi yapılarak, çocuklara verildi

İş birliği protokolü kapsamında ilk testin gerçekleştirildiği ve UKÜ Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde dönüştürülen atıklardan 500 adet kalem üretildiği belirtilen açıklamada, bu kalemlerin imzalanan protokolün ardından Amcaoğlu ve Nadiri tarafından Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na götürülerek çocuklara teslim edildiği ifade edildi.