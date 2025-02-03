Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun “Grönholm Metodu” oyunu Güzelyurt’ta sahnelendi.

20’nci Bekir Kara Tiyatro Günleri kapsamında geçten cumartesi günü Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenen oyunu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da izledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Mahmut Özçınar oyunun sonunda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu ekibine anı plaketi de takdim etti.

Jordi Galceran’ın yazdığı, Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği Grönholm Metodu, iş görüşmesine gelen dört kişinin çeşitli sınavlardan geçtiği trajik ve komik serüveni konu alıyor.