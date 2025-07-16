Güney Kıbrıs’ta geçen hafta sonu geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk kökenli Ivan Gurbetoğlu’nun kardeşi, sosyal medyadan yayınladığı videoda, içerisinde bulundukları kötü yaşam koşullarından ve Rum makamların ilgisizliğinden şikayet etti.

Alithia gazetesi, “Bakan Yardımcısı Bile Ahırdan Etkilenmedi” başlığı altında verdiği haberinde, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ivan Gurbetoğlu’nun 14 yaşındaki kardeşinin sosyal medyada yayınladığı görsellerle kendisi ve ailesinin içerisinde bulunduğu kötü yaşam koşullarını gözler önüne serdiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu genç paylaşımında, 5 kardeş olarak ebeveynleriyle birlikte yaşadıklarına işaret ederek, babasının Kıbrıslı Türk, annesinin ise Moldovalı olduğunu ve tüm ailesinin Hristiyan Ortodoks olarak vaftiz edildiklerini belirtti. Birkaç gün önce 15 yaşındaki abisini kazada kaybettiklerini, kendisinin 14 yaşında olduğunu, diğer 2 erkek kardeşinin yaşlarının ise 12 ve 5 olduğunu, bir de bebek kardeşinin bulunduğunu söyleyen söz konusu genç, yaşadıkları Kıbrıslı Türk evinin çok kötü durumda olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Taşınmazları İdaresi, Sosyal Hizmetler Dairesi, ilgili bakanlık ve genel olarak devletin birkaç yıldır kendileriyle dalga geçtiklerini kaydeden genç, “Yetkililere sormak istiyorum: Babam Kıbrıslı Türk, annem yabancı olduğu için bu kötü şartlarda, bu ahırda, uyurken üzerimize yıkılacak olan bu yerde yaşamak zorunda mıyız?” şeklinde konuştu.

Söz konusu genç konuşmasını; “Sayın müdür Vana, Sayın Yanna, Sayın Lakkotripi, sayın bakan, devletinizin ve oturduğunuz koltukların tadını çıkarın. Bir gece de siz, tıpkı ben ve kardeşlerimin uyduğu gibi uyuyun. Siz veya sizin çocuklarınız, bu mağarada yaşayabilir misiniz? Ne ben ne kardeşlerim bir kez bile işgal bölgelerine gitmedik. Ne olduğunu bile bilmiyoruz” sözleriyle tamamladı.

- -Baf Belediye Başkanı: “Müsteşara bizzat bilgi verdim”

Gazete, Baf Belediye Başkanı Fidonas Fidonos’un ise dün yaptığı açıklamayla söz konusu gencin ve ailenin içerisinde bulunduğu şartları doğruladığını yazdı.

Fidonos açıklamasında, “Sosyal Hizmetler Dairesi’nin aile ve ailenin yaşantısı hakkında birçok ayrıntı bildiğini ancak yapması gerekenleri ihmal ettiğini ve bu durumda sorumlu olduğunu” belirtirken bizzat kendisinin dört ay önce müsteşarı bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.