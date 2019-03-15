ABD insan Hakları Raporu’nda Kıbrıs’ın yine iki ayrı başlıkta

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, 2018 İnsan Hakları Raporu’nda Kıbrıs’ın yine iki ayrı başlık altına ele alındığı belirtildi.

Alithia gazetesi “State Department Merceğiyle Türkiye ve Kıbrıs’taki İnsan Hakları” başlıklı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 İnsan Hakları Raporu’nda, Kıbrıs’ı “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türkler tarafından yönetilen bölgeler” şeklinde iki ayrı başlıkta ele alındığını yazdı.

Gazete raporda, “1974 yılından itibaren Kıbrıs’ın güney bölümünün Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, kuzey bölümünün ise Kıbrıslı Türkler tarafından yönetildiği, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu, Türkiye dışında ABD ve başka bir ülkenin, KKTC’yi tanımadığı” ifadelerinin de yer aldığını belirtti.

Habere göre raporun “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile ilgili kısmında, ulusal ve etnik azınlıklara karşı şiddet suçlarıyla ilgili insan hakları sorunlarının bulunduğundan söz edilirken, hükümetin, insan haklarını ihlal eden yetkililerin kovuşturulmasını gerçekleştirdiğinden ve araştırdığından da bahsedildi.

Raporda, KKTC ile ilgili kısmında ise, “kamu güvenliği ve savunma konusunda sorumluluğu geçici olarak Türkiye’ye devreden KKTC Anayasası’nın geçici 10’uncu maddesine göre, polis ve Kıbrıs Türk güvenlik güçlerinin, operasyonel komutasının Türk ordusunda bulunduğundan ayrıca yetkililerin, güvenlik güçlerinin etkin kontrolünü de muhafaza ettiğinden” söz edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı 2018 İnsan Hakları Raporu içerisinde, seçmenlerin, 4 Şubat’ta, özgür ve adil seçimlerle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i yeniden seçtiklerine de yer verildiğini yazdı.