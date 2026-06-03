Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün akşam Kazakistan’a gitti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in ziyaretini ve gitmeden önce ise açıklamada bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Hristodulidis açıklamasında, Kazakistan’ın siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istedikleri öncelikli ülkeler arasında yer aldığını belirterek, Güney Kıbrıs’ın bir yıl önce Kazakistan’da diplomatik misyon, Kazakistan’ın da Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açtığını hatırlattı.

Hristodulidis, Kazakistan ziyaretinde önemli anlaşmalar imzalanacağını ve “Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin” açılacağını söyleyerek, ziyaretin “Air Astana” havayollarının ilk resmi uçuşuyla gerçekleşeceğini de vurguladı.

Hristodulidis, uyguladıkları dış politikanın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası düzeyini yükselttiğini, kaliteli yatırımların ülkeye çekilmesini ve ekonominin güçlenmesini sağladığını" söyledi.