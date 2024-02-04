Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar beraberinde Komisyon Üyeleri ile birlikte KKTC’nde temaslarda bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Komisyon üyeleri ile birlikte Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Ziyarette Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Maraş ziyaretinde bölgedeki son çalışmalar hakkında bilgiler alırken ziyarete gelen vatandaşlar da sohbet etti.

Akar, burada basına yaptığı açıklamada bugünlere gelinmesinin kolay olmadığını belirterek Mücahit ve Mehmetçiklerin birçok şehit verildiğini anımsattı ve şehitleri rahmetle andı.

Akar, KKTC ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da görevlerinde başarılar diledi.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu ve bu davanın Türk Milleti ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerini KKTC’nde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesiyle hepimizin Türk milleti olduğunu belirtti.

Konuk heyetin yarın devlet ve hükümet yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.