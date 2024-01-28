Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), “İhtiyat Sandığı’na, aylık 8 bin Euro maaşla danışman alınması kararını” yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde protesto edecek.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun, aylık 8 bin Euro maaşla danışman alma kararı ürettiğini” savunarak, bakanlık önündeki açıklamayla kararın protesto edileceğini kaydetti.

Basın açıklamasının saat 10.00’da yapılacağını duyuran Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’ndan, kararı imzalamamasını isteyeceklerini belirtti.

“Hür-İş Federasyonu ve Türk-Sen’in, ‘hayır’ oyuna rağmen Yönetim Kurulu’nda kararın alındığını” ifade eden Serdaroğlu, basın mensuplarını, Bakanlık önüne davet etti.