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Fotoğraf sanatçısı Emel Sefer, “Coğrafyanın Yarası”, “Ruhun Kafesi” ve “Ufkun Ötesi” başlıklı üç bölümden oluşan sergisiyle ilgi açıklamasında, “En büyük sınır, yıkılacağına inanmaktan vazgeçtiğimizdir.” dedi.

Verilen bilgiye göre, “İçimdeki Sınır – Fiziksel Bölünmüşlüğün Psikolojik Portresi” adını taşıyan 46 fotoğraftan oluşan, Kıbrıs’ın fiziksel bölünmüşlüğünün hafızada ve insanların iç dünyasında bıraktığı izlere odaklanan sergi 16 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Töre Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde sahne aldı

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