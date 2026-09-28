Bağımsızlık Yolu’nun süpermarket çalışanları ile özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çektiği “Kasiyerler Ayağa” belgeseli, yarın 21. Antalya Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında gösterilecek.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, 26 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında gösterilecek olan “Kasiyerler Ayağa”, süpermarket çalışanlarının çalışma koşullarını, yaşadığı sorunları ve örgütlenme mücadelesini konu alıyor.