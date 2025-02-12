Resimleri bir çok ülkede sergilenen ve son olarak katıldığı “London Time Talent 2024” yarışmasında grafik sanatlarda birincilik ödülü alan Inna Bandura’ın 9 tuvalden oluşan “Denge” isimli sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafındana düzenlenen ve giden yolcu bölümü pasaport sonrası yer alan resim sergisinde Inna Bandura’nın ödüllü tuval resimi beyin nöronlarını ve buna bağlı olarak insanların hayatındaki senaryoları ve durumları, mucizevi bir şekilde değiştiren büyülü tekniğin yağlı boya ile tuvale aktarılmasını anlatıyor.

Resim çizmeye 15 yaşında başladı

Inna Bandura, resim çizmeye 15 yaşında başladı ve 10 yılı aşkın bir süre önce de tuval

üzerine yağlı boya yapmaya geçti.

Son bir kaç yıldır oda duvarlarına akrilikle resim yapmaya da başlayarak birçok hotel duvarlarına resimler çizerek boyamaya başlayan Inna Bandura, bu koleksiyonu uluslararası “Golden Time Talent” yetenek yarışmasında ödüle aday olarak gösterildi.

2024 baharında gerçekleşecek olan yarışmaya dünya ressamlar jürisinden yüksek

not alarak Grand Prix yarışmasına katılmaya da hak kazanan Inna’nın yapmış olduğu tabloların 30’dan fazlası dünyanın farklı yerlerindeki evlerin duvarlarını da süslüyor.

İlk eseri dahil olmak üzere bir çok eseri Ukrayna’da birçok sanat galerilerinin yanı sıra Bulgaristan’ın Sofia kendindeki müzede ve İspanya’nın Tenerife kentinde yer alan sanat galerisinde segileniyor. Inna’nın resimleri ayrıca NFT uygulamasında da yayınlanmakta ve dijital formatta da satışı yapılmaktadır.

Inna, “Dairelerin ve çizgilerin nöronlarla benzerliğini görebilirsiniz, uzay ve gezegenlerin yanı sıra kabaca böyle görünüyorlar. Nörografi çizim yoluyla çalışıyorum. Onu yaratma sürecinde kişi bir şey hakkındaki fikrini değiştirebilir. Bu yaklaşım kalıplaşmış düşünceden uzaklaşmaya yardımcı olur” dedi.

Inna, yeni Ercan Havalimanı’nın çok modern, çağdaş bir yapıda olup Kıbrıs’a yakışır bir bina olduğunu kaydederek, havalimanındaki sergisinde yolcuların rengarenk tuvaller ile adeta kendilerinden geçeceğini ifade etti. Inna, T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne resim sergisine kendisine verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.