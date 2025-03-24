Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde sahne alan İpek Amber, duygusal ve nostaljik şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Gül Kokulu Şarkılar konseri, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Salonun tamamen dolduğu gecede, Orkestra Şefi Oskay Hoca yönetiminde sahne alan Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın kusursuz performansı, izleyicilerden tam not aldı.

Gecenin konuk sanatçıları Erkan Dağlı ve Derviş İşgüzar, yorumladıkları eserlerle dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konserde Fikrimin İnce Gülü, Güllerin İçinden, Gül Döktüm Yollarına, Yağmurun Elleri gibi unutulmaz şarkılar seslendirildi.

Duygu dolu anların yaşandığı konserde izleyiciler, sanatçılara eşlik ederek müziğin büyüsüne ortak oldu. Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın sunduğu bu özel konser, şehrin sanat ve kültür yaşamında unutulmaz bir iz daha bıraktı.