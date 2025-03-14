Sanatçı İpek Amber, Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde “Gül Kokulu Şarkılar” adlı konser verecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 18 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak konser, orkestra şefi Oskay Hoca yönetiminde gerçekleştirilecek.

Konuk sanatçılar Erkan Dağlı ve Derviş İşgüzar'ın da sahne alacağı konserde, Fikrimin İnce Gülü, Güllerin İçinden, Gül Döktüm Yollarına, Yağmurun Elleri gibi şarkılar seslendirilecek.

Konsere giriş ücretsiz olacak.