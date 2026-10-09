Değirmenlik'e bağlı Gökhan köy yolunda meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Ramazan Topçu yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 28 yaşındaki sürücü Yakup Saldı’nın tedavisi sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza 9 Ekim 2026 tarihinde saat 12.25 sıralarında meydana geldi.

Yakup Saldı yönetimindeki JP 678 plakalı salon araç, Gökhan köy yolu üzerinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağından çıkan araç, toprak sete çarptıktan sonra takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Yakup Saldı ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Topçu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Topçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yakup Saldı’nın tedavisinin sürdüğü, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.