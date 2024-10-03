Devlet Üretme Çiftliği (DÜÇ), kasaplık hayvan satışı yapacak.

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'nde 50 baş kasaplık kuzu, 20 baş kasaplık koyun ve 5 baş kasaplık koç; Ercan Devlet Üretme Çiftliği'nde ise 50 baş kasaplık oğlak, 25 baş kasaplık keçi ve 10 baş kasaplık teke kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.

Taban fiyatlar, kuzu için 230 TL/kg, koyun için 160 TL/kg, koç için 170 TL/kg, oğlak için 210 TL/kg, keçi için 150 TL/kg ve teke için 160 TL/kg olarak belirlendi. Tekliflerin KDV’siz olarak verilmesi gerektiği belirtilirken, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı vurgulandı.

Ödemeler, peşin ya da banka teminatlı çek ile yapılabilecek. Kasaplık hayvanlar ilgili çiftliklerde görülebilecek ve tekliflerin en geç 9 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

İhaleyi kazananlar, en geç 18 Ekim 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları almak zorunda olacak. Belirtilen tarihe kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecek.