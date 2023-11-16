Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, geleneksel hale gelen çocuk tiyatrosu prömiyerleriyle 2023-24 sezonunu 4 yaş ve üzeri çocukları hedefleyen "Gizli Dünya" adlı oyunla açıyor.
Devlet Tiyatroları, 20 Kasım Pazartesi günü İskele'deki prömiyerin ardından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilkokulların 1. 2. ve 3. sınıflarına gösteri yapmak üzere yolculuğa çıkıyor.
Gülen İpek Abalı'nın kaleme aldığı ve Nergül Tuncay Fellahoğlu'nun yönettiği "Gizli Dünya" oyunu, çocuklara sadece masal okumanın keyfini değil, aynı zamanda hayal kurmanın önemini de hatırlatmayı amaçlıyor. Bugünün çocuklarının kitap okumayı unuttuğu, hayal kurmaktan uzaklaştığı bir dönemde, bu oyun masalların sihirli dünyasını sahnede canlandırarak çocukları eğlenceli ve öğretici bir serüvene davet ediyor.
Oyunun yaratıcı ekibi:
Yazan: Gülen İpek Abalı
Yöneten: Nergül Tuncay Fellahoğlu
Yardımcı Yönetmen: Ruhsan Ankay Kısa
Oyuncular: Pınar İnandım, Suzan Polat, Deniz Aslım ve Mehmet Samer
Koreograf: Batu Konnolu
Besteci: Fatih Çiçekli
Dekor ve Kostüm Tasarım: Fatma Bender
Işık Tasarım: Mustafa Kral
Çocuk Gazetesi : Cevahir Caşgir Hadımcı
Afiş Tasarım: Kemal Menemenci
Fotoğraf: Ulaş Öğüç
Turne Sorumlusu: Çağda Özsoy
Kostüm Uygulama: Gülsen Dünki
Işık Uygulama: Mustafa Kıral
Dekor Uygulama: Mehmet Isırgan ve Yalçın Arıcı
Efekt Uygulama: Ayla Çağla Öztaşçı
Sahne Amiri: Yalçın Arıcı
Ulaşım: Ayhan Kayar