“Coronavirüs mücadelesi değil, iki toplumu birbirinden uzaklaştıracak bir eylem”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Metehan- Kermiya geçiş noktasının Kıbrıs Rum kontrol noktasında yaşanmakta olan büyük kaosu yerinde gözlemledi.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiades ile yaptığı görüşmede bu yapılanın Coronavirüs mücadelesi değil; iki toplumu bir biriden daha da uzaklaştıracak bir eylem olduğunu ifade ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: Şimdi Metehan- Kermiya geçiş kapısının Kıbrıs Rum kontrol noktasında yaşanmakta olan büyük kaosu yerinde gözlemledim.

Dönüşlerde yapmadıkları kimlik kontrolü yapmaya da başladılar. Biri kadın biri erkek iki polis, uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce arabadaki insanların işlemlerini yapmaya çalışıyor; kuşkusuz baş edemiyor. Saatlerdir kuyrukta bekleyenler var. Görevli polis de çaresizliğini ifade etti. Protesto eden korna seslerinin yanı sıra aracını terk edip yaya geçiş yapan çocuklu aileler de var. Sayın Anastasiades ile yaptığımız görüşmede bu yapılanın Coronavirüs mücadelesi değil; iki toplumu bir biriden daha da uzaklaştıracak bir eylem olduğunu ifade etmiştim.

Şimdi daha da netleşti. Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği makamları ile de temas halinde olmaya devam edeceğiz. Kimsenin keyfi olarak her iki topluma da bu eziyeti çektirmeye hakkı yoktur…