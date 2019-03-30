"Felaketlere tanıklık etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), değişen iklim koşulları sebebiyle oluşan aşırı yağışların ve neye ne kadar hazırlıklı olunup olunmadığının etkilerinin, ne yazık ki gün geçtikçe daha bariz yaşandığını kaydetti ve “Bereket diye adlandırmamız gereken yağışların felaketlere dönüştüğüne bir kez daha tanıklık etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden” dedi.



İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olumsuzlukların, yatırımların önem sırasını tekrar gözden geçirme gerektiğini hatırlattığını belirterek, şunları dile getirdi:



“Bir an önce ülkenin altyapıları gözden geçirilmeli ve değişen iklim koşullarına göre mühendislik hesaplarıyla planlanmış, projelendirilmiş şekilde hızlıca iyileştirilmeye başlanmalıdır.



Yakın geçmişte İMO olarak adamız için suyun önemli olduğunu ve suyu yönetebilmemiz gerektiğini bunun için de acilen sel riski haritalarını oluşturmamızın ivediliğini sıkça dile getirdik. Yeterli meteorolojik veri ve ilgili meslek disiplinlerinin çalışmalarıyla oluşacak haritalarımız olması halinde, hangi bölgeye ne kadar su gelebileceğini bilip can/mal kayıplarını minimize edecek önlemler alınabilir.



Talep edilmesi halinde İMO olarak toplumsal fayda odaklı çalışacak her türlü oluşuma gereken katkıyı koymaya hazır olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha hatırlatır bu tür olayları bir daha yaşamamak dileğiyle saygılar sunarız.”