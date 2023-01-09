Polis basın bültenine yansıyan haberler

Aygün’de sakin 56 yaşındaki Resul Erol dün saat 20.30 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma devam ediyor.

- 14 yaşındaki İlhan Sovmunadov’un kayıp olduğu bildirildi

Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki İlhan Sovmunadov’un aranmakta olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında ikametgahından ayrılan Sovmunadov halen geri dönmedi, soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa’da iki farklı ikametgahta yangın

Lefkoşa’da dün ve bugün 2 farklı ikametgahta yangın çıktı.

Hacı Sokak üzerinde bir ikametgahın çatı katında, dün saat 16.00 sıralarında Yahya Beyoğlu’nun mangal yakmak için benzin döktüğü sırada, elindeki benzin bidonunun tutuşması sonucu yangın meydana geldi.

Yangını söndürmeye çalışırken Beyoğlu’nun her iki ayağında yanıklar oluştu, 2 metre kare ebatında çatı kaplaması, alet çantası ile içerisindeki muhtelif aletler ve muhtelif ebatlardaki keresteler yanarak zarar gördü.

Yangın çevre sakinleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.

Bugün saat 9.00 sıralarında ise Huzur Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde muhtemelen faal durumda olan klima iç ünitesinin prizinin aşırı ısınması ve yanında gazete kağıtlarını tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Dumandan etkilenen üç ev sakininin, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, klima iç ünitesi, üç adet alüminyum pencere camı ve oturma odasındaki muhtelif eşyalar yanmadan, oturma odasının duvarları ise çıkan ısıdan dolayı zarar gördü.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.