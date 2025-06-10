Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Madleen gemisine İsrail tarafından yapılan müdahaleyi kınadı.

KIBTES’ten yapılan açıklamada, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen gemisine uluslararası sularda seyir halindeyken İsrail tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Bu eylem, uluslararası hukukun ve insan haklarının açık bir ihlalidir. KIBTES olarak barışın, insan onurunun ve halklar arası dayanışmanın yanında yer almaya devam edeceğiz. Aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor; bu hukuksuz müdahaleye karşı uluslararası toplumun sessiz kalmaması çağrısında bulunuyoruz.” denildi.