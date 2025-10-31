Kimliksizler Derneği, Avrupa Birliği Dilekçe Komitesi’nin, karma birliktelik çocuklarının yaşadığı hak ihlallerine ilişkin Rum Yönetimi’nden iki kez savunma istediğini ancak hala yanıt alamadığını bildirdi.

Kimliksizler Derneği’nden yapılan açıklamada, Rum Yönetimi’nin bu tutumunun yalnızca karma birliktelik mağdurlarına değil, Avrupa Birliği’nin temel hukuk ilkelerine de meydan okuma anlamı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerle karma evlilik yapan bireylerin ve çocuklarının dilekçelerine yanıt vermeyen Rum Yönetimi’nin, aynı hukuk tanımaz yaklaşımını AB kurumlarına karşı da sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kimliksizler Derneği’nin 2023 yılının Eylül ayında 675 imzalı dilekçe ile Avrupa Birliği Dilekçe Komitesi’ne başvuru yaparak, Rum Yönetimi’nin karma evliliklerden doğan çocuklara yönelik ayrımcı uygulamalarını gündeme taşıdığı hatırlatıldı.

Dilekçe Komitesi’nin, 6 Şubat 2024 tarihinde Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı’na resmi bir yazı göndererek, açıklama talep ettiği ancak yanıt alamadığı ifade edilen açıklamada, Komite’nin 7 Temmuz 2025 tarihinde ikinci bir hatırlatma yaparak, Rum Yönetimi’ni yeniden cevap vermeye çağırdığı kaydedildi.