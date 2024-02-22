Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çalışmaların başladığı bildirildi.

KITSAB’dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun desteklediği çalışmalarla, acenteler aracılığıyla küçük otellerin kış sezonunda canlı tutulması hedefleniyor.

-Tolun: “Protokol 4 ana tema üzerine şekilleniyor”

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, bu yıl ikincisi gerçekleşen Turizm Kongresi’nde, TÜRSAB ile imza koydukları protokolün 4 ana tema üzerine şekillendiğini belirtti.

Protokolün hedefinde, 5 yıldızlı casinolu otellerin dışında kalan küçük ve butik otellere gelecek Türk turist sayısını artırmak olduğunu ifade eden Tolun, özellikle turizmde “düşük sezon” diye adlandırılan kış döneminde bu tip küçük otelleri canlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Gastronomi, inanç, kültür turizmleri ve yürüyüş yolları üzerine bir çalışma yaptıklarını belirten Tolun, şu bilgileri verdi:

“TÜRSAB’ın desteğiyle Türkiye’den kış döneminde getireceğimiz grupların küçük ve butik otellerde konaklaması ve bu 4 tema üzerinde şekillendirilen programlarla turistlerin ada içerisinde gezip harcama yapmalarını hedefliyoruz. Böylelikle hem küçük otellerimiz, hem esnafımız kazanacak, hem de ülkemizin özelliklerini ve güzelliklerini Türkiyeli turistlere gösterme olanağına sahip olacağız.”

Turizm Bakanlığı ve Bakan Fikri Ataoğlu’nun projeye destek vermesinin önemli olduğunu ifade eden Tolun, yol haritası hakkında da bilgi verdi. Türk turist kafilelerini Kuzey Kıbrıs’a getirmek için öncelikle mayıs ayında TÜRSAB üyesi tur operatörlerini KKTC’ye davet etmeyi planladıklarını kaydeden Tolun, 4 tema üzerindeki programları tur operatörlerinin bilgisine getirerek, Türkiye’de pazarlanmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Paket turlar hazırlanacağını ifade eden Orhan Tolun, şunları belirtti:

“Bu çalışma oldukça önemli. Biz küçük otellerimizin kış döneminde iş yapabilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede hükümetin de bu hazırlanacak paketlerin teşviklendirilmesi konusunda elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor.”

-Deniz ve hava ulaşımı için çalışma komiteleri kuruldu

KITSAB ve TÜRSAB arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye ile KKTC arasındaki ulaşımın daha aktif ve çeşitli olabilmesi için çalışma komiteleri de kuruldu.

Komitelerden birinin deniz ulaşımının gelişmesi, diğerinin de havayollarının daha fazla sefer yapabilmesine yönelik çalışacağını kaydeden Tolun, özellikle ek uçak seferleri konusuna eğileceklerini ifade etti. Tolun, ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanmasıyla çok daha fazla turistin ülkeye getirilebileceğini belirtti.