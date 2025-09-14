Türk dünyasından gençleri bir araya getiren 20. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapıldı.

Dünya Türk Gençleri Birliği (DTGB) tarafından KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel ve Türk dünyasının çeşitli coğrafyasından çok sayıda delege ve misafir katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan kurultayda daha sonra Türk dünyasından sanatçılar sahne aldı.

Kurultayda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'ya Türk Dünyası Hizmet Plaketi, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel'e Türk Dünyası Şeref Madalyası, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

Kurultaya katılan dünyanın 35 farklı bölgesinden gelen gençler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti.

Açılış konuşmasını yapan DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel, Türk dünyasının birlik olması gerektiğini vurgulayarak, kurultayın Türk dünyasından gençlere KKTC'yi tanıtmak olduğunu söyledi.

Güzel, kurultayı KKTC'de yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Türk dünyası gençleri olarak 'ya hep birlikte var olacağız, ya hep birlikte yok olacağız' felsefesi ile yola çıktık. Türk gençliği olarak ilelebet var olacağız. KKTC'nin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, dünyanın küresel ölçüde kırılmalar, dengesizlikler, kaos ve çatışma riski ile yüzleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elbette bizim de içerisinde yer aldığımız bölgemiz, yakın coğrafyamızda bu güvenlik tehdidi ile karşı karşıya. Son dönemde hep birlikte büyük bir kaygı ve endişe ile müşahede ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik mezalimi, saldırıları artık insanlığın durduğu son noktayı gösterircesine bir büyük vahameti ortaya koyuyor ve bölgesel ittifaklar, eski gelenekler çatırdıyor. Yeni ittifaklar peş peşine bir birini gösteriyor, tetikliyor. Böyle baktığınız zaman, özellikle bu yakın coğrafyamızda bütün bu süreçlerin gelişmelerin merkezinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının güneydeki temsilcisi olarak gördüğümüz KKTC var. Bu bakımdan, iki devletimizin uyum ve birlikte kapasiteyi arttırarak yürümesi, işbirliğini sürdürmesi, iki devletin ilişkisinin de ötesinde Doğu Akdeniz'in barış ve huzuru için artık tartışılmaz, vaz geçilmez bir sorumluluk haline gelmiştir."

Zorlu, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) zirvelerinde Cumhurbaşkanı düzeyinde kendi bayrağı ve adı ile temsil edildiğini vurgulayarak, tüm bu gelişmelerin geçmişte hayal bile edilemediğini söyledi.

Kurultaya katılmaktan ve KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu da dile getiren Zorlu, "Türk devletlerinin, KKTC ile ilişkileri bağlamında güzel gelişmeleri ve adımlarını hep birlikte göreceğiz. Bunun süresi uzun değil, yaklaşmıştır. İnşallah bunlarda gerçekleştiğinde, bugün de hayal edemediğimiz şeylerin gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Kurultay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımcıları selamlamasından sonra aile fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.