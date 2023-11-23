: Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), dün üçüncü yaşını kutladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kasım 2020’de 15 gönüllü kadın tarafından “Hayatımıza Değer Katan Kadınlar” ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu vesileyle geçmişin geleceğe taşınması misyonuyla çalışmalarına başlayan ve Kasım 2022’de 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaparak yetkili organlarını belirleyen Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği dün üçüncü yaşını kutladı.

Şenay Ekingen başkanlığında çalışmalarını sürdüren KÖDER’in 3 yılda “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız ” adlı 2 basılı yayını, Jale Derviş ile ilgili gösterime hazır hale gelen belgesel de dahil toplam 20 değerli kadının yaşamını anlatan belgesel filmi, kitaplardaki kadınların hayat hikayelerinin fotoğraf ve kişisel eşyalarıyla zenginleştiği üç sergiyi hayata geçirdiği belirtildi.

KÖDER’in üç yıllık sürecini değerlendiren Dernek Başkanı Şenay Ekingen, “ülkede ilkleri yapma hedefiyle yola çıktıklarını, ekip ruhu içerisinde ve gönüllülük ilkesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bugüne kadar 2 kitap yayınladıklarını, 20 belgesel film projesini hayata geçirdiklerini ve 3 sergiyi de toplumla buluşturduklarını aktardı.

“Toplumsal hafızaya katkı koyması açısından önem taşıyan genç kuşaklara ilham veren kaliteli işleri hayata geçirerek yolumuza devam ediyoruz” diyen Ekingen, bundan sonra da gönüllülük ilkesi ile, dernek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.