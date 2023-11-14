Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) heyeti ile görüştü

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Samanbahçe’de yer alan İş Kadınları Derneği’nde gerçekleşen görüşmede, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve bazı yönetim kurulu üyeleri, KTAMS Başkanı Güven Bengihan başkanlığındaki heyeti ağırladı.

-Ekingen

KÖDER Başkanı Ekingen görüşmede yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütleri ile iş birliklerini en geniş tabana yayarak, sürdürmek istediklerini belirtti.

KTAMS heyetine, kadın öykülerinin kayıt altına alınması çalışmalarını aktaran Ekingen, seri haline getirilmesi amaçlanan kadın öykülerinin derlendiği kitap ve bununla paralel devam eden sergilerle ilgili de bilgiler verdi.

KÖDER’in, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” adlı iki basılı yayını, Jale Derviş’in, gösterime hazır hale gelen belgeseli de dahil toplam 20 kadının yaşamını anlatan belgesel filmi, kitaplardaki kadınların hayat hikayelerinin fotoğraf ve kişisel eşyalarıyla zenginleştiği üç sergiyi hayata geçirdiğini söyleyen Ekingen, ürettikleri kalıcı eserlere paralel olarak toplumdan gördükleri ilgi ve desteğin her geçen gün artarak, sürdüğünü ifade etti.

Toplumun çeşitli kesimlerinden aldıkları maddi ve manevi desteklerle yollarına büyük bir motivasyonla devam ettiklerini belirten Ekingen, 2024’te de proje ve kalıcı eserleri toplumla buluşturup, hayata değer katan kadınların hikayelerini gelecek kuşaklara taşımayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

KTAMS’a ziyaretleri için teşekkür ederek, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2” kitabını da takdim eden Ekingen, KTAMS’ın çalışmaları ile yakından ilgilenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve ilerleyen dönemde de ortak bakış açılarıyla ortak projelere imza atmak istedikleri söyledi.