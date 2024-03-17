Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “Open Arm” gemisinin Larnaka’dan Gazze’ye seferi ile fiilen uygulamaya giren “Amaltheia” inisiyatifinin, ülkesine pek çok siyasi ve diplomatik fayda sağladığına dikkat çekti.

Kombos, İngiliz ve Amerikalı denkleri ile gerçekleştirdiği telekonferans sonrasında Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide, “Kıbrıs, daha önce Kıbrıs sorunuyla ya da olumsuzluklarla ilgisi olmayan konularda uluslararası medyada, uluslararası sahnede hiç bu kadar yer almamıştı” dedi.

“Amaltheia” adını verdikleri inisiyatiflerini çok sayıda devletin kucakladığını ve mümkün olan en iyi şekilde uygulamak için birkaç haftadır yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Kombos, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim itibarıyla planlamaya ve uluslararası topluma kabul ettirmeye çalıştıkları inisiyatife, AB’nin başta isteksiz yaklaştığını hatırlattı.

Kombos, inisiyatifin hayata geçirilmeye başlanmasındaki etkenin, ABD’nin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) pozitif tavrı olduğunu kaydetti. Gazze’ye denizden insani yardımın devamı için kurulacak fon ve diğer teknik yönlerinin ele alınacağı bir toplantı yapılacağını belirten Kombos, 21 Mart’ta Güney Kıbrıs’ta yer alacak toplantıya inisiyatifle ilgili ortak beyana imza atan ve daha sonra katılmak isteyen devletlerin üst düzey yetkililerinin katılacağını söyledi.

Gazetenin sorusuna karşılık, Amaltheia inisiyatifiyle ilgili gelişmelerden önemli diplomatik ve siyasi faydalar ve diğer birçok düzeyde fayda edindiklerini kaydeden Kombos, “Bu da bize hem geçmişte erişime sahip olmadığımız bazı karar merkezlerine erişim olanağı veriyor, hem de Kıbrıs’ın, AB üyesi devlet olarak bölgede oynayabileceği role vurgu yapıyor” ifadesini kullandı.

Kombos, Amaltheia inisiyatifinin kendilerine sağladığı tek faydanın bunlar olmadığına da dikkat çekerek “Kıbrıs’ın sağladığı ve sağlayabileceği olanakları anlatmak üzere büyük bir temas, ziyaret hareketliliği yaşadık. Muhataplarımıza Kıbrıs sorunundaki tezlerimizi öne çıkarıp izah ettiğimiz bu temas ve ziyaretlerin bu açıdan önemini de görmezden gelemeyiz.” dedi.

Kombos, topladıkları ya da artırdıkları diplomatik ve siyasi puanların Kıbrıs sorunundaki olguları kendi istedikleri noktaya götüreceği yanılgısı içerisinde olmadıklarını söyledi ve “Maalesef işler bu şekilde yürümüyor” diye konuştu.